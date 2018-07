Quai d’Orsay – Déclarations de la porte-parole : Sénégal – Déplacement de M. Jean-Baptiste Lemoyne (17-18 juillet 2018); République centrafricaine – Déclaration présidentielle au Conseil de sécurité des Nations unies (13 juillet 2018)

Au point de presse de ce jour, la porte-parole a fait les déclarations et répondu à la question suivante : 1 – Sénégal – Déplacement de M. Jean-Baptiste Lemoyne (17-18 juillet 2018) Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, se rend au Sénégal les 17 et 18 juillet. Cette […]

