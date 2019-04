Quai d’Orsay – Point de presse du porte-parole adjoint : Burkina Faso – Attaque terroriste et violences intercommunautaires à Arbinda

La France condamne les attaques de groupes terroristes et les violences intercommunautaires qui se sont déroulées ces derniers jours dans à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, et ont causé plus d’une soixantaine de morts. Elle exprime ses condoléances et sa sympathie aux victimes et à leurs familles, ainsi qu’à l’ensemble des populations affectées. […]

