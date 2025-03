Qualification à la Coupe du Monde : les Sao du Tchad, provisoirement éliminés

Avec six défaites consécutives, les joueurs de l'équipe nationale tchadienne ont montré leur défaillance dans les grandes compétitions. Il n'est pas à jeter les pierres, mais en six matchs les Sao ont encaissé 15 buts et un seul but marqué.



Tout porte à croire que le niveau de jeu de différents championnats n'est pas compétitif.



Le plus grave dans cette situation est la démission collective des joueurs tchadiens internationaux. Il est temps de se tourner vers une politique sportive en fixant des objectifs.



Cela dit, il faut créer des centres de football dans toutes les provinces, organiser des tournois provinciaux pour détecter les talents. Les autorités doivent également investir et non continuer avec des discours médiatiques comme de coutume, à chaque rencontre.