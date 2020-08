Qualité des routes : le Tchad est le dernier du classement en Afrique

Le Tchad est le dernier du classement en terme de qualité des routes, parmi 38 pays africains, selon l'index de 2020 de Global Economy, s'appuyant sur des données de 2019. Le score du Tchad (1,90 points) se dégrade par rapport aux années précédentes (en 2018, le Tchad était à la 34ème place). Le pays est juste derrière la Mauritanie et Madagascar.



La Namibie, l'Égypte et le Rwanda sont en tête du classement.



Le réseau routier du Tchad, sur les dix dernières années, est passé de 900 km à 3200 km. Il a été multiplié par quatre, selon le ministère des Infrastructures et des Transports. Malgré une collecte de taxes par litre de gasoil et d'essence (6 Fcfa au total) au profit du Fonds d'entretien routier (FER), les difficultés persistent.



L'indicateur de la qualité de la route est l'une des composantes de l'indice de compétitivité mondiale publié chaque année par le Forum économique mondial (WEF). Il représente une évaluation de la qualité des routes dans un pays donné sur la base des données du WEF Executive Opinion Survey, une enquête de longue date et approfondie recueillant les opinions de plus de 14 000 chefs d'entreprise dans 144 pays.



Le score de l'indicateur de qualité routière est basé sur une seule question. Les répondants sont invités à évaluer les routes de leur pays d'exploitation sur une échelle de 1 (sous-développées) à 7 (extensives et efficaces selon les normes internationales). Les réponses individuelles sont agrégées pour produire un score du pays.