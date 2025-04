Quel héritage pour la génération de l'an 2000 à nos jours ?

"Nous ne vivrons pas éternellement. Quel héritage pourrons-nous laisser à nos enfants en termes de biens immobiliers ? Le partage de l'héritage entre co-héritiers devient compliqué. La vie est devenue trop chère ; le seul héritage tangible pour la jeunesse d’aujourd’hui est l'éducation. Il faut les aider à obtenir un emploi et à acheter leur propre terrain."

"Le temps d'attendre un héritage est révolu. Il est essentiel d'enseigner à nos enfants que rien n'est facile dans ce monde. L'absence de responsabilité des parents dans le développement des jeunes est un phénomène inquiétant."

"Mon père est en location jusqu'à son dernier souffle. C'est une triste réalité ; beaucoup de parents aujourd'hui n'ont pas les moyens d'offrir une concession. L'important est d'apprendre à l'enfant les bonnes valeurs de la vie."

"Il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner du poisson."

Ali Chaïbo, habitant le quartier Ridina, souligne l'urgence de la question :Françoise, mère de trois enfants, partage un point de vue similaire :Pour Adallah, boutiquier dans le quartier Ardep-Djoumal, l'héritage reçu de ses parents est le commerce :L'héritage ne se limite pas aux biens matériels. Il peut également inclure des placements financiers ou la transmission d'une entreprise. Toutefois, l'éducation émerge comme l'héritage le plus précieux à transmettre. Comme le dit un proverbe chinois :Pour la génération actuelle et les suivantes, l'héritage le plus important n'est pas nécessairement matériel, mais plutôt l'autonomie et la liberté. Les parents doivent comprendre que le savoir-faire et le savoir-être constituent le plus grand héritage qu'ils peuvent léguer à leurs enfants. En préparant cette jeunesse à affronter la vie avec des compétences solides, nous assurons un avenir meilleur pour eux.