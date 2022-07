ACTUALITES Quelques gadgets pour le suivi des personnes âgées

- 29 Juillet 2022

Nous devenons de plus en plus vulnérables avec l’âge. Il nous est alors impossible de réaliser même les tâches les plus simplistes. Les personnes âgées, même dans leurs domiciles, sont exposées à des risques d’incidents et d’accidents. Pour leur faciliter la vie, de nombreux gadgets ont alors été élaborés pour prendre soin d’elles. Il sera aussi question de leur donner goût à la vie, et d’augmenter leur espérance de vie. Ainsi, voici quelques gadgets pour faciliter la vie aux personnes du 3e âge.



La domotique



Il s’agit d’un ensemble de technologies dont le but est de programmer, et de rendre automatique son habitation. La



Elle vient réduire leur déplacement, et assurer le bon fonctionnement de la plupart des appareils par la réalisation de certaines tâches. Leur Smartphones munis de capteurs, leur donnent la possibilité d’automatiser le fonctionnement de leur système d’éclairage, de chauffage et la climatisation.



La tablette interactive



Faite pour les personnes de troisième âge, à mobilité réduite. Elles ont une bonne autonomie, et la plupart des fonctionnalités sont en adéquation avec leurs visions. Le menu de cette tablette s'utilise aisément, ce qui facilite le suivi médical de la personne âgée concernée. Cette action est paramétrée dans le téléphone, et est à cet effet prise en compte dans ses fonctionnalités. Certaines tablettes permettent même à l'utilisateur de se rendre sur des sites tels que https://betfirst.dhnet.be/football/ . D'autres sont dotées d'un système relié à la vidéosurveillance, ce qui favorise une prompte intervention des secours en cas d'accidents, suivi d'une prise en charge rapide.



Le mini téléphone intelligent



Ce gadget technologique vient également apporter un plus dans le confort et la vie des séniors. Ils sont à cet effet munis de : Des touches qu’on peut programmer, afin de favoriser une mise en relation urgente avec le centre d’urgence le plus proche.

Un accès direct et immédiat au service d’urgence

Un système GPS, afin de pouvoir localiser la personne âgée aussitôt que l’incident survient.

Ce service d’appel est relié aux services de première nécessité Les montes escaliers



Avec l'âge, la fonte musculaire ne nous donne plus assez de force pour monter nos propres marches. Afin de préserver leur indépendance, les montes marche, leur permettra de préserver leur autonomie, de faciliter leur déplacements et d’améliorer leur confort de vie. Les montes escaliers vont donc les procurer toute la sécurité dont ils ont besoin à travers : Un système de repose pieds afin de garder leurs genoux en sécurité.

Une ceinture de sécurité pour renforcer leur protection en les évitant de chutes,

Ils sont dotés d’un système qui permet de détecter les obstacles pour la prévention des chocs,

D’un système qui se met en arrêt en urgence en cas d’éventuelle collision,

Une télécommande qui a pour but de déclencher le fonctionnement de cet appareil à distance.

Il est muni d’une batterie qui assure son autonomie en cas d’éventuelles coupures.

Le système de distribution des médicaments



Avec l’âge, le système immunitaire des personnes âgées devient défaillant, il leur est donc important de prendre des médicaments. Le système de distribution de médicaments permet donc de lui rappeler les heures de prise de médicament. De plus, il pourra alerter les personnes ayant cette charge de la réaliser en temps opportun.



