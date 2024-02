Quels sont les potentiels miniers du Tchad ?

Le Tchad regorge d'un potentiel minier encore largement inexploité. C'est dans cette optique que le Ministre des Mines et de la Géologie, M. Abdelkrim Mahamat Abdelkrim, s'est rendu à Cape Town en Afrique du Sud ce vendredi 2 février 2024. Il a été invité par son homologue sud-africain pour présenter lors des panels de haut niveau organisés dans le cadre de la Conférence Mining Indaba édition 2024.



Cette conférence offre une occasion précieuse au ministre en charge des mines et à sa délégation de partager les expériences ainsi que les innovations des investisseurs miniers internationaux. La délégation conduite par le ministre Abdelkrim Mahamat Abdelkrim est composée du Directeur Général de la Géologie, M. Sadrack Dobé, du Directeur Général Adjoint des Mines, M. Ali Abderrazik Idriss et du Directeur de Cabinet du Ministre, M. Aoubakar Chekou.



Le Tchad dispose d'une richesse géologique diversifiée comprenant entre autres l'or, l'uranium, le pétrole, le diamant et les phosphates. Malgré ces ressources prometteuses qui offrent un potentiel économique considérable pour le pays et ses habitants, l'exploration et l'exploitation minière restent encore limitées.



En ce qui concerne l'or par exemple - un métal précieux très demandé sur les marchés internationaux - il existe plusieurs gisements aurifères répartis dans différentes régions du pays dont notamment Tibesti Nord (Ounianga), Ennedi Est (Koudiat Achir), Guéra (Am Dam) et Mayo Kebbi Est (Biltine). De même pour l'uranium qui se trouve principalement dans la région d'Aouzou où des réserves significatives ont été identifiées.



Outre ces ressources traditionnelles déjà exploitées ou explorées partiellement, on peut citer également d'autres ressources minérales telles que le fer (présence dans certaines régions comme Kanem), le cuivre-zinc-plomb (région de Borkou-Ennedi-Tibesti) ainsi que les phosphates utilisés notamment dans l'industrie chimique.



La mise en valeur de ces ressources minérales constitue donc un véritable levier économique pour le développement durable du Tchad. L'exploitation minière pourrait créer des emplois locaux tout en générant des revenus importants pour financer divers projets sociaux tels que la santé ou l'éducation.



Cependant, il est important de souligner qu'une exploitation minière responsable doit être privilégiée afin d'éviter tout impact négatif sur l'environnement et préserver les droits des communautés locales vivant autour des zones minières potentielles.



Dans cette optique-là justement - celle d'une exploitation respectueuse -, le gouvernement tchadien a mis en place une politique visant à encourager les investissements étrangers tout en garantissant une gestion durable et transparente des ressources naturelles du pays.



Il apparaît clairement que le Tchad dispose d'un potentiel minier prometteur mais encore sous-exploité. La participation active aux conférences telles que Mining Indaba permet au gouvernement tchadien non seulement de présenter ce potentiel aux investisseurs internationaux mais aussi d'apprendre davantage sur les meilleures pratiques mises en œuvre par d'autres acteurs majeurs sur la scène mondiale afin d'améliorer ses propres politiques minières nationales.