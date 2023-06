R9 Garandi milite pour le statut de l'artiste tchadien

R9 Garandi, animateur radio, promoteur culturel et maître de cérémonie, a longtemps milité en faveur du statut de l'artiste tchadien en organisant des débats et en interpellant les autorités chargées de la culture, depuis le règne du feu maréchal Idriss Deby Itno. Il a récemment réagi à nouveau lors de l'édition 2023 de la Fête de la Musique pour remettre en question le traitement réservé aux artistes.



"Réunir les acteurs de la musique pour organiser la Fête de la Musique n'est pas une priorité pour moi", a déclaré R9 Garandi, préoccupé par la question de la culture au Tchad. Selon lui, le véritable problème crucial auquel les artistes tchadiens sont confrontés est l'obtention d'un statut spécifique.



R9 Garandi a toujours été engagé dans de nombreux débats qu'il a organisés sur ce sujet. À plusieurs reprises, les représentants du ministère de la Culture se sont désistés, a-t-il souligné. Selon lui, les artistes tchadiens méritent mieux qu'une simple fête organisée par leur ministère de tutelle. Il a également suggéré : "L'artiste doit être respecté, car il est le porte-parole et a un engagement envers son pays. Où en sont les résolutions des assises organisées à Radisson en octobre ?" a-t-il demandé.



Il est important de noter que R9 Garandi est un fervent défenseur du statut de l'artiste tchadien et qu'il occupe plusieurs rôles dans le domaine culturel en tant qu'animateur radio, promoteur culturel et maître de cérémonie.