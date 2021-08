RCA : 652 nouveaux policiers renforcent les rangs des forces de sécurité

Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera, a pris part mercredi dernier, à la cérémonie de fin de formation de la 20ème promotion de cinq lieutenants de police et de 652 élèves policiers à l'Académie nationale de police. La cérémonie a eu lieu en présence du représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, de représentants du corps diplomatique, et des membres du gouvernement centrafricain.



« Il n’y a pas d’État de droit sans des forces de défense et de sécurité professionnelles, respectueuses des droits de l’Homme et du droit international », a déclaré le chef de l’État. Dès sa prise de fonctions en 2016, Faustin Archange Touadera a mis l’accent sur le recrutement sur toute l’étendue du territoire et la formation des éléments des forces de sécurité.



Au cours de son premier quinquennat, plus 2500 jeunes ont été recrutés dans la police et environ 1500 dans la gendarmerie nationale. « Ces recrutements successifs ont permis de rajeunir et doubler l’effectif de ce corps noble au service de la population et réduire l’insécurité grandissante dans notre pays », s’est félicité le président.