RCA : Alerte Épidémie de dengue déclarée !

Le 10 septembre 2024, une épidémie de dengue a été déclarée en République Centrafricaine. Selon le Ministre de la Santé publique, Dr P. Somse, 13 cas de dengue ont été confirmés. Les districts sanitaires touchés incluent Bangui 1, 2, 3 et Bimbo.



Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et à des mesures préventives pour contenir la propagation de la maladie. Des informations supplémentaires sur la prévention et le traitement devraient suivre. Restez informés et prenez soin de votre santé !



Pour se protéger de la dengue, voici quelques conseils pratiques :

1. Éviter les piqûres de moustiques

Utiliser des insectifuges : Appliquez des répulsifs contenant du DEET, de l'icaridine ou de l'huile d'eucalyptus citronné sur la peau exposée.

Porter des vêtements appropriés : Optez pour des vêtements longs et de couleur claire pour réduire les piqûres.

2. Aménager son environnement

Éliminer les eaux stagnantes : Videz régulièrement les récipients qui peuvent recueillir de l'eau (seaux, pots de fleurs, pneus, etc.).

Utiliser des moustiquaires : Installez des moustiquaires sur les fenêtres et les portes, et utilisez-les sur les lits.

3. Informer et sensibiliser

Éduquer la communauté : Partagez des informations sur la dengue et ses symptômes pour une détection précoce.

Collaborer avec les autorités : Participez aux campagnes de lutte contre les moustiques organisées par les autorités sanitaires.

4. Surveiller les symptômes

Reconnaître les signes : Soyez attentif aux symptômes de la dengue, tels que fièvre, douleurs musculaires, éruptions cutanées. Consultez un médecin en cas de doute.

En prenant ces précautions, vous pouvez réduire le risque de contracter la dengue et protéger votre santé.