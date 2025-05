RCA : L'Assemblée Nationale demande le limogeage du Ministre de la Jeunesse, Héritier Doneng

Ces déclarations interviennent après que le ministre a été auditionné concernant une décision suspendant la participation de l’équipe nationale aux compétitions internationales. L’Assemblée a qualifié ces propos de "grave indiscipline", estimant qu'ils sont préjudiciables à l'équilibre institutionnel et à l'exemplarité attendue d'un membre du gouvernement.





En conséquence, l'Assemblée Nationale a recommandé la condamnation officielle des propos du ministre et son limogeage immédiat.





"Restons sereins et concentrons~nous sur les œuvres de reconstruction nationale, notre seul objectif c’est de soutenir Son Excellence Monsieur le Président de la République dans cette dynamique de la renaissance. Aucune preuve attestant ces intrigues qui paraîssent nouveau pour certains. La gestion des institutions ne doit souffrir d’aucun état d’âme ou d’esprit. Les emois en filigrane visent nos caboches et non la fonction, ce n’est que la lumière qui apparaît sur une ancienne persécution. Le combat continue, au suivant", a réagi sur Facebook ce vendredi 23 mai 2025, le Ministre de la Jeunesse.