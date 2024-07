RCA : La MINUSCA renforce la sécurité et les services aux citoyens

Cette rénovation, financée par la Mission, fait partie d'un effort plus large visant à renforcer les capacités des forces de sécurité centrafricaines et à améliorer les services aux citoyens. Les nouveaux bâtiments comprennent des salles de classe, des bureaux, des dortoirs et des installations sanitaires, ainsi que des équipements de communication et de sécurité modernes.



"Je suis fière de remettre ces bâtiments rénovés au peuple centrafricain", a déclaré Mme Rugwabiza. "Ils symbolisent notre engagement à soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer la sécurité et l'État de droit dans le pays."



Le Président Touadéra a remercié la MINUSCA pour son soutien et a déclaré que les nouveaux bâtiments contribueront à améliorer la vie des policiers centrafricains et de leurs familles.



"Ces bâtiments sont un symbole de l'amitié et de la coopération entre la République centrafricaine et les Nations Unies", a-t-il déclaré. "Je suis convaincu qu'ils permettront à notre police nationale de mieux remplir sa mission de protection de la population."



La rénovation du quartier général de la police nationale s'inscrit dans le cadre du mandat de la MINUSCA, qui comprend le soutien aux autorités centrafricaines dans la restauration de la sécurité et de l'État de droit. La Mission travaille également à la protection des civils, à la promotion de la réconciliation nationale et à l'appui au processus électoral.