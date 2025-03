RCA - Le Président Touadéra félicite les Fauves U17 : Un espoir pour le football centrafricain

« Je suis content de vous recevoir et surtout vous dire toutes mes félicitations pour notre qualification à cette compétition. C’est un fait rare pour la RCA de jouer à ce niveau et je ne peux me taire face à un tel exploit. »



Encouragements et Promesses de Soutien

« Nous sommes dans la 7ème République, il faut que les choses changent. »



Préparation pour la CAN U20

« Nous ne serons pas que des figurants, nous allons essayer d’obtenir des résultats satisfaisants. »



Témoignage du Capitaine

« Nos aînés ont récemment marqué la sphère du football africain. Nous avons confiance en nous-mêmes et notre rêve est d’aller aussi loin. »

Une rencontre entre le Président de la République, Faustin Archange Touadera, et les Fauves de Bas-Oubangui de la catégorie U17 a eu lieu le jeudi 27 février 2025 au Palais de la Renaissance à Bangui. Cette rencontre a été célébrée suite à la qualification de la sélection centrafricaine pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, obtenue grâce à leur victoire contre l'équipe du Gabon, avec un score de 1-0.Au cours de cette rencontre, le Président a exprimé sa joie et a félicité les jeunes footballeurs ainsi que leurs encadreurs pour avoir porté haut les couleurs de la République Centrafricaine. Il a déclaré :Conscient des difficultés rencontrées par les Fauves pour atteindre cette victoire, le Chef de l’État a encouragé les encadreurs à maintenir leurs efforts. Il a promis un soutien indéfectible à la sélection, affirmant que l'avenir du football centrafricain repose entre leurs mains :Le 3e Vice-Président de la Fédération Centrafricaine de Football, Monsieur Michel Alima, a assuré que des stratégies étaient en place pour préparer la jeune sélection en vue de la phase finale de la CAN U20, qui se déroulera du 30 mars au 15 avril 2025 au Maroc. Il a déclaré :Le Capitaine des Fauves U17, Ousmane Tanko Binguimale, a également partagé son optimisme, en disant :Cette rencontre souligne l'importance du soutien institutionnel et de la préparation pour l'avenir du football en République Centrafricaine.