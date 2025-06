RCA : Le Président Touadéra préside les travaux de gestion de carrière des magistrats et juges

Les trois organes concernés, chacun défini par des textes de lois, sont :



Le Conseil Supérieur de la Magistrature de l'ordre judiciaire

La Commission Consultative du Conseil d'État

La Conférence des Présidents et Procureur Général de la Cour des Comptes







Ordre du jour et réformes majeures attendues





L'ordre du jour de ces travaux était identique pour les trois organes et couvrait des points essentiels pour le système judiciaire. Il s'agissait notamment des nominations dans diverses fonctions judiciaires, y compris à la Chancellerie et à l'Inspection Générale des Services Judiciaires, ainsi que des admissions à la retraite. La session a également abordé l'intégration de nouveaux magistrats et juges dans la fonction publique, les promotions aux différents grades du Corps judiciaire, et la création de nouvelles Cours d'Appel, de tribunaux d'instances et de grandes instances, ainsi que de tribunaux administratifs dans chaque région du pays.







Les travaux ont débuté avec le Conseil Supérieur de la Magistrature de l'ordre judiciaire, auquel ont pris part les membres de droit, dont le Premier Président de la Cour de Cassation, le Procureur Général près la Cour de Cassation, l'Inspecteur Général des Services Judiciaires, les Présidents des Cours d'Appel, les Procureurs Généraux, six autres magistrats élus, et quatre personnalités extérieures au Corps judiciaire.







La Commission Consultative du Conseil d'État, composée du Président du Conseil d'État, des Présidents de Section, ainsi que de conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs élus par leurs pairs, a ensuite pris le relais. La troisième et dernière étape fut la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes.







Le Ministre d'État en Charge de la Justice, Arnaud Djoubaye ABAZENE, s'est réjoui des nombreuses réformes issues de cette première session. "Ces réformes vont donc redynamiser le secteur de la justice et favoriser véritablement l'accès à la justice par tous", a-t-il déclaré, soulignant l'importance de ces avancées pour les citoyens centrafricains.