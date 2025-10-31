Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Le Président Touadéra reçoit une délégation d'hommes d'affaires britanniques à Bangui


Alwihda Info | Par - 1 Novembre 2025


Le Président de la République centrafricaine, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, a reçu en audience, ce vendredi 31 octobre 2025, à la Cité des Chefs d’État, une délégation composée d’une dizaine d’hommes d’affaires venus de Grande-Bretagne.


  Le Chef de l’État était accompagné pour l’occasion du Ministre d’État, Directeur de Cabinet à la Présidence, Obed NAMSIO, et du Ministre Conseiller Diplomatique Stanislas MOUSSA KEMBE.

 
Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du séjour du Président de la République à Londres, où il avait échangé avec plusieurs investisseurs britanniques autour de sa vision d’un Centrafrique nouveau, fort, uni et prospère, avec comme chantier phare, la construction d’un chemin de fer reliant le Cameroun, la RCA et le Kenya.

 
Le Chef de l’État y avait également présenté les nombreuses opportunités d’investissements qu’offre la République Centrafricaine dans divers secteurs porteurs.

 
La société Trans African Rail Ways System Limited UR est actuellement à Bangui pour les travaux de construction du chemin de fer reliant la République Centrafricaine au Cameroun et la République Centrafricaine au Kenya, en passant par le Sud-Soudan et l’Ouganda.

 
La délégation britannique, conduite par Sir John PEACE, a été accueillie chaleureusement par le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, réaffirmant ainsi son engagement à renforcer la coopération économique entre la République Centrafricaine et le Royaume-Uni.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


