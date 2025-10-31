RCA : Le Président Touadéra reçoit une délégation d'hommes d'affaires britanniques à Bangui





Le Chef de l’État était accompagné pour l’occasion du Ministre d’État, Directeur de Cabinet à la Présidence, Obed NAMSIO, et du Ministre Conseiller Diplomatique Stanislas MOUSSA KEMBE.





Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du séjour du Président de la République à Londres, où il avait échangé avec plusieurs investisseurs britanniques autour de sa vision d’un Centrafrique nouveau, fort, uni et prospère, avec comme chantier phare, la construction d’un chemin de fer reliant le Cameroun, la RCA et le Kenya.





Le Chef de l’État y avait également présenté les nombreuses opportunités d’investissements qu’offre la République Centrafricaine dans divers secteurs porteurs.





La société Trans African Rail Ways System Limited UR est actuellement à Bangui pour les travaux de construction du chemin de fer reliant la République Centrafricaine au Cameroun et la République Centrafricaine au Kenya, en passant par le Sud-Soudan et l’Ouganda.





La délégation britannique, conduite par Sir John PEACE, a été accueillie chaleureusement par le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, réaffirmant ainsi son engagement à renforcer la coopération économique entre la République Centrafricaine et le Royaume-Uni.