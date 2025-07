RCA : Le Président Touadéra rencontre les chefs traditionnels de Niem Yelewa suite à la dissolution des groupes armés

Les chefs traditionnels peuls sont venus remercier le Président Touadéra pour l'initiative ayant mené à la rencontre du 10 juillet 2025 avec les leaders de l'Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) et de Retour-Réclamation-Réinsertion (3R). Cette rencontre historique a été sanctionnée par l'annonce de la dissolution de ces deux factions rebelles, un pas majeur vers la paix et la stabilité dans le pays.





Le Sultan-Maire Alladji Bachirou Bi Amadou a salué la politique de la "main tendue" du Président de la République envers les leaders des groupes armés, ainsi que son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation en République Centrafricaine. Il s'est également félicité des actions menées par le gouvernement, sous la direction du Chef de l'État, pour ramener la sécurité dans l’arrière-pays.





"Le retour de la paix et de la sécurité dans les villes de province nous permet aujourd’hui de vaquer librement à nos occupations quotidiennes", a-t-il confié, exprimant le soulagement des populations.





Un appel à l'implication collective pour la paix



Le Chef traditionnel de Niem Yelewa a lancé un appel à l’implication de tous les Centrafricains aux côtés du Président de la République dans la quête de la paix. Il a insisté sur le fait que la recherche de la paix ne doit pas être l'apanage du seul gouvernement, mais l'affaire de tous les Centrafricains.





La délégation était accompagnée de Monsieur Issa Bi Amadou, Président du Conseil National des Chefs Traditionnels de Centrafrique.