RCA : Le Président Touadera s’engage à moderniser son agriculture et ses infrastructures tout en renforçant les liens de coopération avec la Chine

Le programme de séjour a été conçu pour mettre l'accent sur les projets de développement prioritaires de la République Centrafricaine (RCA), notamment dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures.



La visite a débuté au Parc Technologique de l'agriculture moderne, qui dispose d'unités de production piscicole et de transformation de produits agricoles. Le président Touadera souhaite moderniser l'agriculture centrafricaine pour lutter contre l'insécurité alimentaire.



Ils ont ensuite visité le Centre d'Exposition de Logistique Internationale, soulignant l'importance des infrastructures pour le développement et le désenclavement de la RCA.



L'équipe a également visité la station de métro monorail Jiaochangkou, suivi d'une excursion au Musée d'Urbanisme de Chongqing, mettant en valeur les innovations technologiques de cette mégalopole.



Le 30 août, ils ont visité le Centre Global de Recherche et Développement de Chang'an Automobile, consacré aux véhicules intelligents.



Les autorités locales ont exprimé leur gratitude pour la visite et leur volonté de renforcer la coopération, notamment avec la construction de la plate-forme aéroportuaire de Bangui par une entreprise de la région.

En résumé, cette visite à Chongqing illustre l'engagement de la République Centrafricaine à moderniser son agriculture et ses infrastructures, tout en renforçant les liens de coopération avec la Chine.