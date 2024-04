RCA: Le chantier de réhabilitation de l’axe Gobongo-PK 12 est retardé depuis environ un an

La détérioration des routes est un problème majeur qui entrave le développement économique et social du pays. L'axe Gobongo-PK 12, situé dans la capitale Bangui, est l'une des voies principales reliant les quartiers périphériques au centre-ville. Son état déplorable rend difficile la circulation quotidienne pour les habitants et a un impact négatif sur l'économie locale.



Le projet de réhabilitation vise à remédier à ces problèmes en modernisant la route afin qu'elle puisse répondre aux exigences actuelles en matière d'infrastructures routières. Cependant, malgré son importance cruciale pour la population locale, sa réalisation a été entravée par divers obstacles.



Parmi ces obstacles figurent des contraintes financières qui ont limité la capacité du gouvernement centrafricain à allouer suffisamment de ressources pour mener à bien le projet dans les délais prévus. De plus, il y a eu une instabilité politique persistante dans le pays qui a également eu un impact négatif sur l'avancement du chantier.



Les retards prolongés ont suscité la frustration et l'inquiétude chez les usagers quotidiens de cette route vitale. Les nuages de poussières soulevés par les véhicules constituent une gêne constante pour eux et affectent leur santé ainsi que leur bien-être général.