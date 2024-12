RCA : Le gouvernement et Arab Contractors concluent la signature de plusieurs protocoles

Une délégation d'Arab Contractors, leader dans le secteur du BTP et du génie civil en Afrique, est récemment arrivée en République centrafricaine (RCA). Cette société est présente dans 38 pays du continent.



Accueil et Contexte

À leur arrivée, la délégation a été accueillie par Monsieur Steve Tangoa, conseiller du Président de la République, Faustin Archange Touadéra. Cette mission fait suite à une série d'échanges en présentiel ayant eu lieu à Dubaï et en Égypte.



Projets Signés

Les deux parties ont signé plusieurs protocoles, dont les principaux incluent :



Mise en concession du corridor Fastrac (Bangui-Beloko), qui sera exploité en partenariat public-privé (PPP) via une entreprise commune.

Construction d'une section du corridor 13, reliant Pointe Noire à N'Djamena, entre Bossangoa et Boguemal, d'une longueur de 194 km.

La signature de ces protocoles a eu lieu au Palais de la Renaissance, sous la haute bienveillance du Président de la République, qui a exhorté les parties à mettre rapidement en œuvre ces projets et à concrétiser d'autres initiatives.



Engagement d'Arab Contractors

Monsieur Ahmed El Assar, PDG d'Arab Contractors, a rassuré le Président de la République sur la disponibilité de son groupe à collaborer avec les institutions centrafricaines pour mener à bien la politique de développement du pays.



Composition de la Délégation

La délégation était composée de Monsieur Ahmed El Assar, PDG, Madame Heba Abdelhamid, membre du conseil d'administration et Monsieur Hassan Hassoun, Directeur Général Afrique centrale, basé à Kinshasa.



Implications Potentielles

Développement des Infrastructures

Ces projets devraient contribuer significativement à l'amélioration du réseau routier en République centrafricaine, facilitant les échanges commerciaux et le développement économique.



Partenariat Public-Privé

L'implication d'Arab Contractors dans le corridor Fastrac via un PPP témoigne d'une volonté d'attirer les investissements privés pour le développement des infrastructures.



Impact Régional

La construction d'une section du corridor 13 aura un impact sur les échanges entre la RCA et les pays voisins, notamment le Congo (Pointe-Noire) et le Tchad (N'Djamena).





Cette visite et les accords signés marquent un engagement concret d'Arab Contractors en République centrafricaine, avec des projets d'envergure qui pourraient avoir des retombées positives sur l'économie et le développement du pays et de la région.