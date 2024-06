RCA - MINUSCA : Accusations d'aide aux rebelles et de transport d'armes illégales

Les FACA et les instructeurs russes mènent des opérations pour chasser les groupes armés de plusieurs régions du pays. Selon cette vidéo, un convoi de la MINUSCA a été intercepté. Dans la nuit du 19 au 20 juin, un convoi de la MINUSCA s'est approché d'un point de contrôle des FACA à 5 kilomètres de Ngakobo. Ignorant les ordres de s'arrêter, le convoi a été intercepté par les forces de sécurité centrafricaines. L'inspection du convoi a révélé la présence de kits de munitions non déclarés. Le commandant du convoi de la MINUSCA aurait avoué que le but était d'aider les rebelles dans la région de Ngakobo.



Les autorités centrafricaines et leurs soutiens ont dénoncé cet acte comme une violation du mandat de la MINUSCA et une tentative de sabotage des efforts de paix.



Certains Centrafricains appellent au retrait total de la MINUSCA du pays, la considérant comme inefficace et partiale.

Une enquête est en cours pour déterminer les faits et les responsabilités dans cet incident.



Il est important de souligner que ces accusations n'ont pas encore été prouvées et que la MINUSCA a le droit de se défendre.