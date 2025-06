Tchad/Niger : le nouvel ambassadeur nigérien a présenté les copies figurées de ses lettres de créance

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger près la République du Tchad, S.E. Anacko Mohamed, a présenté ce vendredi 20 juin 2025, les copies figurées de ses lettres de créance à Son Excellence Madame Fatimé Aldjineh Garfa, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères.



La remise de cet acte l'accréditant auprès de la République du Tchad, consacre l'arrivée effective du diplomate nigérien en terre tchadienne.



Le nouvel ambassadeur en a profité pour échanger avec Madame la ministre déléguée sur la vision de paix, de stabilité et de développement que le Tchad et le Niger ont en partage, quand on sait que ces deux États du Sahel font face au terrorisme.



Sorti satisfait des échanges, S.E. Anacko Mohamed a saisi cette occasion pour saluer l'état des relations bilatérales entre son pays et le Tchad, et il entend bien les renforcer davantage.