Sénégal : Ousmane Sonko annule un stage de l’équipe nationale féminine de basketball prévu aux Etats-Unis

« Informé du refus de délivrance de visas à plusieurs membres de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, j'ai donné instruction au ministre des Sports d'annuler purement et simplement le stage de préparation de dix jours initialement prévu aux États-Unis d'Amérique. Ce stage sera désormais organisé à Dakar, dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes », écrit le Premier ministre du Sénégal sur sa page Facebook.



« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la République populaire de Chine, qui a accordé plusieurs dizaines de bourses de préparation à nos athlètes, ainsi qu'à leurs encadreurs, dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 » », poursuit-il.



Par cet acte, le Premier ministre Ousmane Sonko entend réaffirmer « avec clarté et fermeté », la nouvelle doctrine de coopération de son pays qui porte sur : une coopération libre, équilibrée, fondée sur le respect mutuel et le bénéfice partagé. Enfin, dit-il, « cette doctrine s'inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence le Président de la République, en harmonie avec la ligne directrice du parti PASTEF, et en droite ligne des orientations stratégiques de l'Agenda national de transformation ».