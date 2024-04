RCA - Manifestation "Stop MINUSCA" à Bangui : Des jeunes réclament le départ de la mission onusienne

Les manifestants ont dénoncé plusieurs griefs à l'encontre de la MINUSCA, notamment l'incapacité à assurer la sécurité des civils: Malgré la présence de la mission onusienne, les violences et les exactions continuent de sévir dans le pays, en particulier dans les zones rurales.



Scandant des slogans tels que "MINUSCA dehors !" et "On en a marre de la MINUSCA !", les manifestants ont exigé le retrait de la mission onusienne du pays. Ils estiment que la MINUSCA a échoué dans sa mission et qu'elle est devenue un obstacle à la paix et à la stabilité en RCA.



La situation en RCA est complexe et multidimensionnelle. Il est important de souligner que les critiques formulées contre la MINUSCA ne reflètent pas nécessairement l'opinion de l'ensemble de la population centrafricaine. La mission onusienne a également fait face à de nombreux défis et obstacles dans son déploiement et son action sur le terrain.