RCA-Russie : le président Touadera rencontre la présidente du Conseil de la Fédération

La suite du programme de la journée du président de la République le jeudi 16 janvier 2025, après le dépôt de la gerbe de fleurs, a été la rencontre avec Mme Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération qui est la Chambre haute de l'Assemblée fédérale de la Fédérale de Russie.



Il faut préciser que l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie est bicamérale, constituée de deux chambres : le Conseil de la Fédération (la chambre des régions) et la Douma d'Etat représentant la chambre basse. L'occasion pour Mme Valentina Matvienko de féliciter et de remercier le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadera d'avoir pris le temps de rendre visite au Conseil de la Fédération.



A cette occasion, la Présidente du Conseil a brossé le tableau des relations de coopération avec la République centrafricaine et montré la disponibilité de son institution à renforcer les relations avec celle de la RCA. Dans son mot de circonstance, le président centrafricain a adressé ses remerciements au nom du peuple centrafricain, aux parlementaires et à travers eux à tout le peuple russe pour tout le soutien en faveur de la République centrafricaine.



Une visite de la salle du Conseil de la Fédération s'en est suivie avec l'invitation pour le Pr Faustin Archange Touadera de venir prendre la parole devant la grande assemblée réunie.