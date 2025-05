AFRIQUE

RCA/Tchad : Vers une force mixte de sécurisation de la frontière commune

Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Mai 2025

La République Centrafricaine (RCA) et le Tchad ont réaffirmé leur engagement à renforcer la sécurité le long de leur frontière commune, une mesure essentielle pour garantir la libre circulation des biens et des personnes et pour stimuler la reprise des activités économiques dans les zones frontalières.