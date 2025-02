RCA : Un officier journaliste récompensé pour son engagement

Le Lieutenant-colonel Franck GONIDE, titulaire d'une licence en journalisme et chef du Bureau presse et des relations publiques de l'État-Major des Armées centrafricaines, a été récompensé ce samedi 8 février 2025 en tant que meilleur jeune Centrafricain ayant eu un impact significatif sur son environnement en 2024.





Cette distinction vient saluer le travail remarquable accompli par l'officier, notamment ses nombreuses interviews du Président de la République, le Professeur Faustin Archange TOUADERA, ainsi que son stage aux États-Unis.





Un parcours exemplaire





Le parcours du Lieutenant-colonel GONIDE est exemplaire. En combinant sa formation militaire et ses compétences en journalisme, il a su donner une visibilité importante aux actions des Forces Armées Centrafricaines (FACA). Ses interviews du Président de la République ont permis de renforcer la communication entre les forces armées et la population.





Une reconnaissance méritée





Cette récompense est une reconnaissance du travail accompli par le Lieutenant-colonel GONIDE et par l'ensemble des communicants des FACA. Elle souligne l'importance de la communication dans un contexte où l'information est essentielle pour renforcer la confiance entre les forces armées et la population.





Un modèle pour la jeunesse





Le Lieutenant-colonel GONIDE est un modèle pour la jeunesse centrafricaine. Son parcours montre qu'il est possible de concilier une carrière militaire et une passion pour le journalisme. Il est un exemple de dévouement, de professionnalisme et de patriotisme.







Cette distinction est une fierté pour les Forces Armées Centrafricaines et pour l'ensemble du pays. Elle montre que la RCA dispose de ressources humaines de qualité, capables de relever les défis de l'avenir.