RCA : baisse des prix du carburant, le BRDC dénonce une « supercherie d’État »

Dans un point de presse animé le 6 mai 2025 par Martin Ziguélé, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution du 30 mars 2016 (BRDC), accuse le pouvoir en place d’avoir organisé la flambée des prix du carburant pour servir des intérêts opaques.



Le BRDC rappelle que depuis 2023, les Centrafricains paient le litre d’essence à 1 300 FCFA, le gasoil à 1 350 FCFA, et le pétrole lampant à 1 000 FCFA. Il s’agit des hausses qui sont jugées injustifiées par l’opposition.



A cette occasion, le BRDC pointe du doigt un contrat secret entre le gouvernement et la société Neptune Oil SA, qui monopolise l’importation du carburant, au mépris de la loi centrafricaine avec pour résultat : inflation, pénurie, marché noir et une « souffrance populaire ».



Selon Martin Ziguélé, la récente baisse de 50 FCFA annoncée par le gouvernement n’est aux yeux de l’opposition comme une simple manœuvre pour calmer le FMI. Par conséquent, le BRDC exige une baisse réelle des prix, la fin du monopole, la publication du contrat avec Neptune Oil, et la transparence sur le rapport d’audit du FMI.