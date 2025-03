RCA : clôture de la 10ème Journée africaine de l'alimentation scolaire à Bouboui

La 10ème Journée africaine de l'alimentation scolaire s'est achevée en grande pompe, samedi 1er mars 2025, à l'Ecole Bouboui, située à 45 km de Bangui sur la route de Boali.



L'événement s'est déroulé en présence du président de la République, le Pr Faustin-Archange Touadéra, accompagné de ses invités de marque, dont des hauts cadres de la Commission de l'Union Africaine, des ministres de l'Éducation nationale venus de plusieurs pays africains pour la circonstance.



Aux côtés du chef de l'État, on notait aussi la présence du président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandji, du Premier ministre Félix Moloua, du ministre d'État à l'Education nationale Aurélien Simplice Zingas et autres membres du gouvernement, des présidents des Institutions républicaines, des représentants des organismes internationaux, ainsi que des diplomates accrédités en RCA.



L'ambiance à Bouboui était empreinte de festivités et de ferveur populaire. La population locale, les élèves et leurs enseignants ont réservé un accueil chaleureux à la délégation officielle.



Le président de la République a pris un bain de foule, avant de visiter les stands de produits locaux, la cantine et le jardin scolaires et de procéder à une distribution symbolique de repas aux écoliers. Le point d'orgue de cette journée a été l'inauguration du château d'eau récemment construit pour l'établissement scolaire, avec la traditionnelle coupure de ruban par le chef de l'État.



Ce geste symbolique met en lumière l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des élèves et du personnel enseignant. Les nouvelles infrastructures, notamment la cantine scolaire à base de produits locaux et le château d'eau, ont pour objectif de renforcer l'accès à une alimentation saine et l'hygiène au sein de l'école.



Pour le président de la République et l'Union Africaine, l'alimentation scolaire aide, non seulement, à lutter contre la pauvreté, mais permet de réduire les comportements négatifs tels que les mariages forcés, ou les grossesses précoces, tout en améliorant la sécurité alimentaire des élèves.