RCA : hommages de la Nation au Dr Mandy René du Centre du Lycée Barthélémy Boganda

Sous l’égide du président de la République centrafricaine le Pr Faustin Archange Touadéra, la Nation centrafricaine a rendu un dernier hommage empreint de solennité et de reconnaissance au Dr Mandy René, à l’occasion des obsèques nationales organisées le jeudi 03 juillet 2025, dans l’enceinte de l’Université de Bangui.



Il convient de rappeler que le Dr Mandy René assumait les fonctions de président de centre lors de la session 2025 du baccalauréat au Lycée Barthélémy Boganda, théâtre du tragique incident survenu récemment.



La cérémonie s’est tenue en présence des plus hautes autorités de l’État, notamment le président de l’Assemblée nationale, Mathieu Simplice Sarandji, le Premier ministre, Félix Maloua, ainsi que de nombreux membres du gouvernement, parmi lesquels la ministre de la Promotion du Genre, de la Protection de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Dr Marthe Augustine Kirimat.



Étaient également présents les membres du corps académique, les chefs de départements et de services centraux, les directeurs centraux, les chefs d'établissements d’enseignement supérieur ainsi que les membres du staff rectoral, venus exprimer leur attachement et leur gratitude à l’égard de l’illustre disparu.



Moment fort de la cérémonie, le président de la République, en sa qualité de chef Suprême des Arts et des Lettres, a décerné la cravate de Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques au Dr Mandy René à titre posthume. Cette distinction, symbole d'excellence et d'engagement dans le domaine de l'éducation et du savoir, a été suivie par le dépôt solennel d’une gerbe de fleurs sur la dépouille mortelle du défunt.



L’oraison funèbre, les témoignages poignants des proches et la remise de la dépouille à la famille ont marqué la fin de cette cérémonie d’adieu, empreinte de recueillement, avant le retrait des officiels.