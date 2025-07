RCA : l’armée dément toute irrégularité dans le recrutement des jeunes pour la formation militaire en Ouganda

Dans un communiqué officiel, le général d’Armée Zéphirin Mamadou, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Centrafricaines (FACA), a tenu à rétablir la vérité face aux rumeurs circulant autour du processus de recrutement de 1 800 jeunes Centrafricains en vue d’une formation militaire en République d’Ouganda.



Des allégations ont en effet émergé ces derniers jours, affirmant que certaines disqualifications de candidats auraient été injustifiées, et que des remplacements arbitraires auraient eu lieu dans les listes de sélection. Le général Zéphirin Mamadou oppose un démenti formel à ces accusations qu’il qualifie « d’infondées et malveillantes », émanant, selon lui, de candidats récemment déclarés inaptes à l’issue des épreuves physiques et des examens médicaux.



Des critères objectifs, une procédure stricte

Le communiqué précise que les évaluations ont été réalisées dans le respect des standards médicaux internationaux, par une équipe mixte composée de médecins militaires ougandais et centrafricains.



Les critères d’aptitude portaient notamment sur : L’état de santé physique et mentale général ; La capacité respiratoire et cardiovasculaire ; La vision, l’audition et l’équilibre corporel ; L’absence de maladies infectieuses ou chroniques.



Parmi les 1 800 candidats évalués, plus de 200 ont été disqualifiés pour hépatite B ou C, d’autres pour des pathologies comme l’hypertension artérielle, le VIH, des troubles de la vision, des hernies ou encore un âge supérieur au seuil fixé. Une technologie spécifique, prenant en photo le candidat, a permis de vérifier automatiquement l’âge réel, garantissant ainsi l’impartialité du critère d’âge.



« L’apparence physique confirme dans plusieurs cas un âge avancé incompatible avec l’exigence de formation militaire », précise le communiqué. Selon l’État-Major, l’objectif de ces contrôles rigoureux est de protéger les recrues aptes, d’éviter la contamination durant la formation, et d’assurer une formation militaire de haut niveau, efficace et sécurisée.