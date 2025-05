RCA : l’électricité revient à Sibut après 23 ans d’absence

Cette restauration représente un tournant majeur pour le développement économique et social de Sibut et de sa région. L'accès à l'électricité est un facteur essentiel pour améliorer la qualité de vie des habitants, faciliter l'accès à des services de base tels que l'éclairage, la conservation des aliments, l'éducation et la santé, et stimuler les activités économiques locales.





Ce progrès significatif symbolise les efforts continus vers la reconstruction et la revitalisation de la République centrafricaine, offrant un nouvel espoir aux communautés touchées par de longues périodes de difficultés. Le retour de l'électricité à Sibut est un signe tangible d'avancement et un pas positif vers un avenir meilleur pour ses habitants.