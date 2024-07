RCA : la commune de Kelo soumise à une évaluation de quatre jours

C'est ce mardi 23 juillet 2024, qu'une délégation du ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, conduite par Houda Hassane Abdelkerim, séjourne à Kelo pour quatre, jours.



Cette équipe a pour mission d'évaluer les défis auxquels est confrontée la commune de Kelo.



Selon la cheffe de mission Houda Hassane Abdelkerim, cette évaluation s’effectue dans le cadre du partenariat du ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, avec l'Union européenne, à travers le Projet Programme d'Appui à la Gouvernance phase 2.



Pour sa part, la cheffe d'équipe, Mbague Kolon, dit qu'elles travailleront avec l'exécutif de la mairie, les associations et groupement, les conseillers municipaux et la société civile. Cela prendra trois jours, et la quatrième journée constitue la phase de restitution au maire et à son staff.



Il faut signaler que le travail de l'évaluation a commencé ce 23 juillet, se poursuivra jusqu'au 26 juillet 2024.