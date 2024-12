RCA : le Premier ministre échange avec le ministre de la Fonction publique sur le processus d'intégration

La restauration de l'autorité de l'Etat sur les 623 000 km² de la République Centrafricaine doit être accompagnée d'une bonne gestion des ressources humaines. Une mission des cadres des ministères de la Fonction publique et des Finances a visité des pays africains ayant les mêmes caractéristiques que la RCA et est revenue aujourd'hui en faire le compte-rendu au Premier ministre.



En effet, le Premier ministre, chef du gouvernement Félix Moloua a reçu ce 24 décembre en audience une délégation de cadres centrafricains des ministères de la Fonction publique et des Finances conduite par le ministre de la Fonction publique et des réformes administratives Marcel Djimasse. Le compte-rendu de la mission d'observation de la gestion des ressources humaines a été l'objet de cette rencontre.



La délégation des cadres des départements de la Fonction publique et des Finances a reçu le financement de la Banque mondiale ce qui lui a permis de se rendre à Ouagadougou au Burkina Faso et à Kigali au Rwanda pour voir comment on gère les ressources humaines de l'Etat. Une occasion pour ces cadres centrafricains de s'affronter avec les réalités des autres pays et de voir ce qu'ils peuvent implémenter en Centrafrique.



Car avec les réformes administratives menées au niveau de la Fonction publique, l'administration centrafricaine doit changer de cap et quitter l'administration des moyens pour devenir une administration de résultats avec le contrat de performance à la clé. Pendant les échanges, le Premier ministre et le ministre Djimasse ont aussi abordé le processus d'intégration dans la fonction publique qui se déroule actuellement à merveille.



A ce jour, sur les 6000 fonctionnaires à intégrer cette année, 3300 environ, soit 54% de jeunes cadres Centrafricains émargent déjà sur le budget de l'Etat. Toute chose à mettre à l'actif du président de la République, chef de l'Etat qui a instruit le gouvernement que dirige le Premier ministre Félix Moloua de procéder à l'intégration de nouveaux fonctionnaires.