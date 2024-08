RCA : le président Touadera a effectué l'opération « Kwa Ti Kodro » au marché PK 12 à Begoua

Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera a participé dans la matinée pluvieuse du samedi 3 août 2024, au nettoyage du marché de PK 12, situé dans la préfecture de Bangui-Kaga.



Le nettoyage de la voirie et le curage des caniveaux qui longent ce marché, vise à créer un environnement propre pour la vente des marchandises, et la préservation de la santé des commerçants et les consommateurs.



La population de Begoua a profité de l'occasion pour soumettre au président centrafricain, une demande pour la construction d'un nouveau marché. En retour, le chef de l'Etat a déclaré prendre en compte cette demande, et promet d'y répondre rapidement, afin de mettre fin à la vente des marchandises sur la chaussée.



Informé grâce aux images reçues de son téléphone, le président Touadera a félicité la population de la ville de Kaga-Bandoro, chef-lieu de la préfecture de la Nana-Gribizi, dans la région des Kagas, qui s'est fortement mobilisée pour les travaux citoyens de samedi dernier.