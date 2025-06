RCA : le président Touadéra reçoit l’ambassadeur d’Italie Filippo Scammacca Del Murgo

Ce mercredi 18 juin 2025, à la Cité des chefs d'État, le président de la République Faustin Archange Touadéra a reçu en audience Filippo Scammacca Del Murgo, l’ambassadeur d’Italie accrédité en République Centrafricaine avec résidence à Yaoundé.



Il était accompagné du responsable de l'organisation CUAMM-Médecins avec l’Afrique. Cette rencontre s’est inscrite dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale notamment dans le domaine de la santé. Selon les propos de l’ambassadeur italien, à l’issue de l’audience, plusieurs sujets ont été abordés, avec un accent particulier sur l’appui médical apporté par la coopération italienne à travers l'organisation CUAMM.



Depuis trois ans et demi, cette organisation médicale œuvre aux côtés du ministère centrafricain de la santé, pour améliorer les conditions de soins dans plusieurs établissements hospitaliers du pays. Les résultats sont déjà visibles : amélioration des infrastructures sanitaires, réduction significative du taux de mortalité infantile, soins gratuits et de qualité offerts aux enfants et à leurs familles. CUAMM ne compte pas s’arrêter là.



À Bossangoa, il mène actuellement de vastes travaux de réhabilitation de l’hôpital général, tout en construisant un hôpital pédiatrique et une école spécialisée dans la formation en pédiatrie. L'organisation bâtit également de nouvelles salles d'hospitalisation pour enfants au Complexe Pédiatrique de Bangui.



L’audience a ainsi témoigné d’un partenariat dynamique entre la République Centrafricaine et l’Italie, orienté vers une amélioration durable du système de santé au bénéfice des populations les plus vulnérables.