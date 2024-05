RCA : une enquête judiciaire contre Figueira Martin Joseph pour complot contre l’Etat

Dans un communique de presse publié le 30 mai 2024, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui informe l'opinion publique nationale et internationale de l'ouverture d’une enquête judiciaire contre Figueira Martin Joseph.



En effet, dans la journée du 25 mai 2024, les Forces de défense et de sécurité ont interpellé sieur Figueira Martin Joseph dans la ville de Zémio, sise dans la préfecture du Haut Mbomou. Celui-ci est détenteur de deux passeports.



Dans le premier, il porte le nom de Martin Joseph Edouard, de nationalité belge, tandis que dans le second, il s'appelle Figueira Martin Joseph de nationalité portugaise, sous le statut de consultant travaillant pour l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) FHI 360.



A l'issue de son interpellation, ce dernier a été mis à la disposition de la police judiciaire pour être conduit à Bangui. « Le nommé Figueira Martin Joseph est en contact permanent avec plusieurs groupes armés actifs sur le territoire centrafricain dans l’optique de commettre un complot, l’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, des actes d’incitation à la haine et à la révolte contre les forces de défense et de sécurité, de fourniture des moyens aux groupes subversifs et enfin de faux et usage de faux», a mentionné le communiqué du parquet général.



Et l'enquête ouverte, en matière de flagrance, aboutira à la manifestation de la vérité sur les faits constatés.



Par ailleurs, « le parquet attire l'attention du personnel des ONG opérationnelles sur le territoire centrafricain, de s'abstenir de poser des actes de nature à compromettre la sureté de l'Etat, sous peine des poursuites judiciaires ».



En définitive, « le parquet de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui lance un appel aux compatriotes de bonne volonté de bien vouloir dénoncer quiconque impliqué, de près ou de loin, dans tous les actes de nature à compromettre la paix et la sécurité ».