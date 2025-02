RDC : Le M23 défie Kinshasa en nommant un gouverneur à Goma

Le M23 accentue sa mainmise sur Goma





Dans un nouveau défi lancé au gouvernement congolais, le Mouvement du 23 mars (M23) a annoncé mercredi la nomination de Bahati Musanga Joseph au poste de gouverneur de la province du Nord-Kivu, dont Goma est le chef-lieu. Cette décision intervient alors que les combats se poursuivent dans la région et que la communauté internationale appelle à un cessez-le-feu immédiat.





En parallèle, Manzi Ngarambe Willy et Amani Bahati Shaddrak ont été respectivement nommés vice-gouverneurs en charge des questions politiques, administratives et juridiques, et vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et de développement.





Une provocation pour Kinshasa





Cette annonce est perçue comme une provocation par le gouvernement congolais qui ne reconnaît pas l'autorité du M23 sur Goma. Kinshasa a à maintes reprises appelé au retrait des forces rwandaises et du M23 de la ville, mais ces appels sont restés sans réponse.





Un contexte régional tendu





Cette nouvelle escalade vient aggraver une situation déjà explosive dans la région des Grands Lacs. Les tensions entre la RDC et le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir le M23, n'ont jamais été aussi vives. La communauté internationale s'inquiète des conséquences humanitaires de ce conflit et appelle à une désescalade rapide.