RDC : Le Président Félix Tshisekedi annonce un réaménagement du Directoire de l'Union Sacree

Face à l’invasion des territoires congolais par le Rwanda, le Chef de l’État a lancé un appel à l’unité nationale : « Nous appartenons à une seule et unique nation, c’est la #RDC. Nous devons dépasser nos divisions tribales et nous unir, car l’ennemi exploite cette division pour nous affaiblir. Notre force réside dans notre détermination. »



Félix Tshisekedi a souligné son engagement en faveur de l’unité nationale depuis son accession au pouvoir, affirmant que les appartenances tribales ou provinciales n’ont pas de sens face aux défis actuels.



Concernant les mouvements terroristes dans l'Est du pays, le Président a rassuré ses compatriotes : « L’ennemi n’est pas seulement celui que vous voyez. Ce que vous observez n’est qu’une illusion créée par quelques esprits faibles. Cette illusion ne deviendra pas réalité, car nous ne perdrons pas ce combat. »



Il a également évoqué les victoires diplomatiques de la RDC, affirmant que la communauté internationale a enfin réalisé que le pays est agressé par le Rwanda. Le Président a salué le travail de la Première ministre Suminwa Judith et de la ministre d’État aux Affaires étrangères Kayikwamba T pour leurs efforts dans ce domaine.