RDC – Le Sénat lève l'immunité de Joseph Kabila : Poursuites pour "trahison, crimes de guerre et insurrection" en vue

Joseph Kabila est notamment accusé de soutien au groupe rebelle M23. Pour la première fois dans l’histoire de la RDC, un ancien chef de l’État est exposé à des poursuites pénales. Sénateur à vie, il a ainsi perdu son immunité parlementaire à l'issue d'un vote tendu au Sénat et pourrait comparaître prochainement devant la Haute Cour Militaire.





Réagissant à cette décision sur sa page Twitter ce 22 mai 2025, Monsieur Kabila a déclaré : "Je prends acte de la décision du Sénat de lever mes immunités. Ce geste, orchestré dans la précipitation et sans respect des équilibres institutionnels, n’est pas un acte de justice. C’est une manœuvre politique désespérée, dans un contexte de panique généralisée au sommet de l’État. Je n’ai jamais fui mes responsabilités, ni devant le peuple, ni devant l’Histoire. Je n’ai pas besoin d’immunité pour faire face — mais ceux qui me désignent aujourd’hui comme cible devraient déjà réfléchir à ce qu’ils répondront demain. Car ce pays n’est pas amnésique. Il sait qui a construit, et il sait qui détruit. À ceux qui croient que lever mes immunités, c’est effacer leur échec : vous vous trompez. La vérité ne se vote pas. Elle s’impose. Et elle viendra."





Cette affaire s'annonce comme un tournant majeur dans le paysage politique et judiciaire de la République Démocratique du Congo.