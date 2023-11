RDC : Les étudiants de l'ISTA de Goma produisent des missiles et explosifs à longue portée pour lutter contre le M23

« Des missiles et explosifs à longue portée sont fabriquées et testées par les étudiants de l'ISTA de Goma. Un premier essai assez concluant a été effectué, le missile sol-sol a volé sur une centaine distance. Les charges explosives seront ajoutées aux prochains modèles », a relevé dimanche 12 novembre 2023, le confrère Rodriguez Katsuva, cofondateur de Check Congo, formateur et écrivain, ex-internews et habarirdc.





« Je dois dire bravo, même si l'idée que ces explosifs tueront des humains me répugne ! Nous sommes en guerre, et nos étudiants en techniques appliquées pourront peut-être permettre d'inverser la tendance grâce aux missiles qu'ils s'entraînent à fabriquer ! », a ajouté le journaliste congolais.