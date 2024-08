RDC : Raila Odinga promet d’œuvrer pour le retour de la paix dans l’est du pays

Le chef de l’État de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a reçu l’ancien Premier ministre kenyan, Raila Odinga, le 15 août 2024, à la Cité de l’Union africaine, Ce dernier est venu solliciter le soutien du président de RDC, à sa candidature au poste de président de l’Union africaine.



M. Raila Odinga et le président Tshisekedi ont aussi évoqué divers sujets, notamment la sécurité, le développement durable et le changement climatique sans lesquels il est impossible de parler de développement.



S’il est élu président de la Commission de l’Union Africaine pour succéder à Moussa Faki Mahamat en poste depuis 2017, Raila Odinga s’engage à « prendre toutes les dispositions et agir pour que les armes se taisent en vue d’une paix durable dans l’Est de la RDC ».



Né en 1945 dans le district de Kisumu, au Kenya, Raila Odinga a été plusieurs fois député, candidat à la présidence de la République, avant d’être nommé Premier ministre, entre 2008 et 2013.