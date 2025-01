RDC - Scandale au Sud-Kivu : Nouvelles arrestations de Chinois en possession d'or et de dollars, malgré les libérations controversées

Le Gouverneur de la province du Sud-Kivu a de nouveau frappé un coup dur contre les activités minières illégales dans la région. Accompagné de ses services de sécurité, il a procédé ce 4 janvier 2025 à l'arrestation de trois ressortissants chinois en possession d'une importante quantité d'or et de dollars américains.





Cette nouvelle opération intervient dans un contexte marqué par une intense activité minière illégale, souvent imputée à des réseaux étrangers. La semaine dernière, 13 autres Chinois, arrêtés pour les mêmes raisons, avaient été libérés sur ordre de Kinshasa, suscitant une vive polémique au sein de la population locale et des autorités provinciales.







Des arrestations qui soulèvent des questions



Ces arrestations successives mettent en évidence l'ampleur du phénomène de l'exploitation illégale des ressources minières au Sud-Kivu. Les quantités d'or et de dollars saisies témoignent de l'importance des sommes d'argent en jeu et de l'organisation des réseaux impliqués.





La libération controversée des 13 Chinois la semaine dernière avait suscité de nombreuses interrogations sur les raisons de cette décision. Le Gouverneur du Sud-Kivu avait alors dénoncé un manque de coordination avec les autorités centrales et une ingérence dans les prérogatives de sa province.





Les nouvelles arrestations viennent renforcer les soupçons de connivence entre certains réseaux et des acteurs politiques ou économiques influents. Les habitants du Sud-Kivu, qui voient leurs ressources naturelles exploitées sans qu'ils en bénéficient, demandent une lutte plus efficace contre l'impunité et une meilleure répartition des richesses.







Les enjeux de la lutte contre l'exploitation illégale



La lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières est un enjeu majeur pour la RDC. Ce phénomène a des conséquences désastreuses sur l'environnement, sur les conditions de travail des mineurs et sur la stabilité des communautés locales. Il alimente également la corruption et les conflits armés.





Le gouvernement central est régulièrement accusé de ne pas faire assez pour lutter contre ce fléau. La multiplication des initiatives locales, comme celles du Gouverneur du Sud-Kivu, témoigne de la volonté de certains acteurs de prendre leurs responsabilités.