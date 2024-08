RDC : découverte d'une nouvelle souche de variole en République démocratique du Congo

Cette nouvelle souche a été découverte récemment en RDC, un pays qui fait régulièrement face à des épidémies de variole. La particularité de cette souche Mpox est qu'elle complique la lutte contre l'épidémie, car elle diffère des souches connues jusqu'à présent.



Cela soulève des défis en termes de diagnostic, de traitement et de prévention, alors que les autorités sanitaires tentent de contenir la propagation de cette nouvelle variante.



L'article publié le 4 aout par Gavi, l'Alliance du Vaccin, fournit plus de détails sur les caractéristiques de cette souche Mpox et les inquiétudes des experts face à cette nouvelle menace pour la santé publique en RDC.



Les autorités congolaises ont approuvé l’utilisation de deux vaccins pour tenter de freiner la propagation de cette nouvelle souche. Des mesures de prévention, telles que l’évitement des contacts physiques avec les personnes infectées et le lavage fréquent des mains, ont également été recommandées.