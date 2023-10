RDC : levée progressive et graduelle de l’état de siège dans l’Ituri et le Nord-Kivu

Dans un message à la nation diffusée sur les antennes de la RTNC, le chef de l’État, Félix Tshisekedi a annoncé de nouvelles mesures liées à l’évolution de l’état de siège proclamé le 3 mai 2021, dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), rapporte la Présidence.



« Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l’État et entendu le Conseil Supérieur de la Défense, j’ai pris la ferme résolution de conduire les populations des provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu vers un allégement progressif et graduel du régime de restriction de l’état de siège », a annoncé le président de la République.



« J’ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d’un dispositif transitoire graduel qui consistera au rétablissement de l’autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des Forces Armées de la RDC », a précisé le chef de l’État.



Le président Tshisekedi a indiqué que cette nouvelle décision implique, dans les zones non occupées, « la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens, et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, ainsi que la liberté d’association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. »



Au niveau de la justice, les juridictions civiles recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l’exception de quelques préventions liées à la sureté nationale qui relèveront des juridictions militaires.



Ces mesures interviennent après la table ronde politique sur l’évaluation de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu organisée, du 14 au 16 août 2023, à Kinshasa. Ces assises avaient connu la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales et des forces vives d’autres provinces de la RDC.