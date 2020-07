Radisson Hotel Group annonce l’ouverture de six nouveaux hôtels en Afrique

Radisson Hotel Group (www.RadissonHotels.com) est fier d'annoncer l’ajout de six nouveaux hôtels à son offre actuelle en Afrique, pour un total de près de 100 hôtels répartis sur 32 marchés africains.

En accord avec l'annonce récente du renforcement de la structure de son équipe de développement en Afrique, l’annonce de l'ouverture de six nouveaux hôtels est une nouvelle preuve de l’engagement du groupe envers le continent africain.

Elie Younes, vice-président directeur et directeur principal du développement, Radisson Hotel Group, a ainsi déclaré : « Nous sommes convaincus de l’immense potentiel de l’Afrique. L'ajout de ces six nouveaux hôtels fait suite à l’annonce de l’ouverture du Radisson Hotel Saint Denis il y a quelques mois. Il nous conforte dans notre objectif sur 5 ans, qui vise l’opération et le développement de plus de 150 hôtels sur ce continent. Ces nouveaux hôtels marqueront, pour certains, notre lancement sur de nouveaux marchés, l’introduction de nouvelles marques et le renforcement de notre présence dans des villes que nous avons identifiées comme des pôles de croissance. Nous remercions nos partenaires hôteliers pour leurs confiance inestimable, tant envers le Radisson Hotel Group, que son équipe. »

Interrogé sur cette nouvelle étape de développement, Ramsay Rankoussi, vice-président, développement, Afrique & Turquie, Radisson Hotel Group, a indiqué : « Notre croissance se veut bien équilibrée, intégrant aussi bien de nouveaux projets que l’acquisition stratégique d’hôtels existants. Nous visons désormais une accélération de notre croissance en Afrique, par le biais de conversions notamment, dans la mesure où les liquidités représentent toujours un enjeu majeur. Nous avons réévalué l’architecture de notre marque pour permettre l'intégration rapide d’hôtels existants à notre réseau. Cette stratégie sera renforcée à mesure que nos marques continueront de démontrer d’une offre à valeur ajoutée à nos propriétaires. Suite à la mise à jour de notre stratégie, nous pensons être favorablement positionnés pour fournir des solutions aux communautés d’investissement de tous types d'actifs, sur tous les segments de marché et à toutes les étapes –financement, construction et repositionnement. »

Les six nouveaux hôtels annoncés sont les suivants :

Radisson Collection Hotel Bamako, Mali

Son ouverture est prévue dans les six prochains mois, une fois l’hôtel remodelé à l’image du groupe. Il s'agit du premier hôtel Radisson Collection du continent. Il aura pour vocation d'initier l’Afrique à la marque et au mode de vie premium offerts par le Radisson Hotel Group.

Du fait de son emplacement stratégique au cœur de Bamako, de sa proximité avec le district diplomatique de la ville et de sa facilité d'accès, l’hôtel actuel est numéro un sur TripAdvisor. Hôtel de luxe de 200 chambres aux tarifs abordables, il offrira des expériences dinatoires d’exception dans ses cinq restaurants et bars, dont un restaurant gastronomique ouvert toute la journée, un restaurant de spécialités, un café, un bar et un salon d'affaires. Cet hôtel se targue également de 1 200 mètres carrés d’espace dédié à l’organisation d’événements et réunions, dont une salle de bal et sept salles de conférence. En accord avec le mode de vie moderne offert sur place, les clients ont accès à la salle de sport équipée de l’hôtel, ainsi qu’à l’espace bien-être du spa et à la piscine.

Outre l’introduction de la Radisson Collection en ville, l’hôtel Radisson Blu actuel de Bamako entamera un programme de rénovation complète d’ici la fin de l’année.

Radisson Blu Hotel Abuja City Centre, Nigeria

Le Radisson Blu Hotel Abuja City Centre, dont l’ouverture est prévue en 2024, est le premier hôtel du groupe dans cette ville. Il s'ajoute ainsi aux neuf hôtels actuellement en activité et en développement au Nigeria.

Situé au cœur du district des affaires de la capitale fédérale du Nigeria, cet hôtel de 258 chambres offrira cinq restaurants et bars, dont un restaurant de spécialités, un restaurant gastronomique ouvert toute la journée, un bar/café lounge, une terrasse pittoresque au bord de la piscine et un salon d'affaires. Pour se détendre, les clients y trouveront également un espace spa et bien-être de 555 mètres carrés, une salle de sport et une piscine.

Radisson Hotel & Convention Centre Johannesburg, O.R. Tambo

Cet hôtel, dont l’ouverture est prévue d'ici la fin de l’année, sonnera l'implantation de la marque Radisson à Johannesburg. Situé sur le domaine privé de Bredell, Kempton Park, l’hôtel sera facilement accessible par les autoroutes principales reliant Johannesburg et Pretoria. Il se trouve, en outre, à 10 minutes de route de l’aéroport international d’O.R. Tambo, premier aéroport d'Afrique, dont la fréquentation a dépassé les 21 millions de passagers en 2018.

Nouvellement construit, cet hôtel offrira à ses clients pas moins de quatre restaurants, trois bars, une terrasse de divertissement et un salon d'affaires.

Les 289 chambres de l’hôtel se veulent modernes et intemporelles : 248 d’entre elles ont été nouvellement construites, tandis que 41 sont le fruit de la conversion de l’hôtel existant. Le site offre également de grands espaces de rencontre, en faisant l’endroit idéal pour l’organisation de réunions, congrès, et conventions grâce à son centre de conférence équipé d'un auditorium de 1 260 places et de cinq salles de conférence. Pour se détendre, ses clients auront accès à une salle de sport, un spa et espace bien-être, ainsi qu’à trois piscines extérieures.

Radisson Hotel Addis Ababa

Le cinquième hôtel du Radisson Hotel Group en Éthiopie ouvrira ses portes en 2021. Il se trouve à 4 km du terminal nouvellement agrandi de l'aéroport international d’Addis Ababa/Bole. Cet aéroport est en passe de devenir la plateforme aéroportuaire la plus fréquentée d’Afrique, grâce à sa capacité d'accueil de 22 millions de passagers par an.

L’hôtel de 114 chambres offrira à ses clients plusieurs bars et restaurants, dont un bar-restaurant de spécialités éthiopiennes pour une expérience locale authentique et un restaurant gastronomique ouvert toute la journée, à même de satisfaire les papilles de nombreux gourmets internationaux, et donnant directement accès au bar de la piscine. Il proposera également un troisième bar panoramique unique en son genre.

Radisson Hotel & Apartments Accra, Ghana

Cet hôtel ouvrira ses portes en 2023. Des travaux sont en cours pour la rénovation d'un hôtel existant de 121 chambres, ainsi que la construction d'une tour supplémentaire accueillant 54 appart-hôtels, pour la création d'un développement hôtelier polyvalent. Le long de l’autoroute de Tema, près du port principal du Ghana, à l’est d’Accra, l’hôtel se situera dans un rayon de 3 km de l’aéroport international de Kotoka, du centre commercial Accra et du complexe Airport City, un développement de magasins et immeubles de bureaux de catégorie AAA.

Quelles que soient leurs préférences culinaires, ses clients seront accueillis comme il se doit dans un restaurant gastronomique ouvert toute la journée, un bar-restaurant lobby sur le toit ou encore le bar-terrasse au bord de la piscine. Les zones de réunion et de rencontres événementielles polyvalentes comptent 12 salles d'une superficie totale de 1 173 mètres carrés. Cet hôtel abritera également une salle de sport, un spa et une piscine.

Park Inn by Radisson, aéroport international de Durban, Dube, Afrique du Sud

Nouvellement construit, cet hôtel signe l’implantation de la marque de haute à moyenne gamme Park Inn by Radisson à Durban et vient renforcer l’offre actuelle du groupe dans le pays, s'ajoutant aux 15 hôtels (3 007 chambres) actuellement en opération et en développement. Il vient en outre compléter le circuit d'affaires national avec un Park Inn by Radisson dans chacune des trois principales villes d’Afrique du Sud (Le Cap, Durban et Johannesburg).

Il s'agit du premier hôtel construit dans la Zone économique spéciale du Port de commerce de Dube, au cœur de la première Aérotropolis spécifiquement planifiée comme telle en Afrique, autour de l’aéroport international King Shaka. Cet hôtel de 168 chambres ouvrira ses portes en 2022 et sera doté d'un bar-lobby, d'un restaurant panoramique ouvert toute la journée, d'un toit-terrasse avec piscine et de huit espaces dédiés aux réunions et autres manifestations.

