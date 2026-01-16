Ragga Mbozin : Soul Peter signe un manifeste musical entre héritage et avenir

« Ragga Mbozin » fusionne deux concepts emblématiques :
- Ragga : Référence au style musical caractéristique.
- Mbozin : Mot issu de la langue Kim, signifiant "aller de l’avant".
Avec ce titre, Soul Peter se positionne dans une démarche artistique ancrée dans les traditions tout en étant résolument tournée vers l'avenir. Son ambition est de moderniser les sonorités locales sans en altérer l’essence.
Le clip met en lumière le patrimoine culturel du peuple Kim et célèbre la richesse de la culture tchadienne. Des costumes traditionnels, des décors symboliques et des éléments culturels forts se mêlent à une esthétique moderne, créant une œuvre visuelle authentique et contemporaine. Cela illustre l'identité artistique unique de Soul Peter, qui se situe à la croisée des racines et de l’innovation.
L’album Ragga Mbozin se compose de 11 titres et inclut des collaborations notables, notamment avec la chanteuse Lincy sur le morceau « Toi et Moi », et avec Bâton Magic sur « Eredjé ».
Soul Peter aborde des thématiques qui lui sont chères :
- Amour
- Valorisation de la communauté Kim
- Dénonciation des violences faites aux femmes
- Réflexions sur la société et le monde contemporain