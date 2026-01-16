









TCHAD Ragga Mbozin : Soul Peter signe un manifeste musical entre héritage et avenir

Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 18 Janvier 2026



Le 10 janvier 2025, l’artiste tchadien Soul Peter a dévoilé le clip de sa chanson « Ragga Mbozin », un titre phare qui porte également le nom de son nouvel album, paru en décembre 2024. Ce projet musical marque une étape significative dans la carrière de l'artiste.







« Ragga Mbozin » fusionne deux concepts emblématiques : Ragga : Référence au style musical caractéristique.

: Référence au style musical caractéristique. Mbozin : Mot issu de la langue Kim, signifiant "aller de l’avant". Soul Peter décrit sa vision : « Mbozin en langue Kim veut dire aller de l’avant. Donc quand je dis Ragga Mbozin, c’est un ragga qui a de l’avenir. » Avec ce titre, Soul Peter se positionne dans une démarche artistique ancrée dans les traditions tout en étant résolument tournée vers l'avenir. Son ambition est de moderniser les sonorités locales sans en altérer l’essence. Le clip met en lumière le patrimoine culturel du peuple Kim et célèbre la richesse de la culture tchadienne. Des costumes traditionnels, des décors symboliques et des éléments culturels forts se mêlent à une esthétique moderne, créant une œuvre visuelle authentique et contemporaine. Cela illustre l'identité artistique unique de Soul Peter, qui se situe à la croisée des racines et de l’innovation. L’album Ragga Mbozin se compose de 11 titres et inclut des collaborations notables, notamment avec la chanteuse Lincy sur le morceau « Toi et Moi », et avec Bâton Magic sur « Eredjé ».





Soul Peter aborde des thématiques qui lui sont chères : Amour

Valorisation de la communauté Kim

Dénonciation des violences faites aux femmes

Réflexions sur la société et le monde contemporain À travers ses textes, il se positionne comme une voix engagée, utilisant la musique comme un outil de sensibilisation et de transmission. Avec Ragga Mbozin, Soul Peter ne se contente pas de sortir un album ; il propose un véritable manifeste culturel, célébrant son identité et présentant une vision tournée vers l'avenir de la musique tchadienne. Cette œuvre souligne l'importance de fusionner héritage et modernité dans un paysage musical en constante évolution.





