Ramaphosa : les dirigeants des Brics envisagent un élargissement lors du sommet

"Aujourd'hui, une vingtaine de pays veulent rejoindre les Brics, a-t-il déclaré à la radio locale SABC. Et ils veulent que nous les acceptions dans la famille des Brics. Lors du prochain sommet, on va discuter si les Brics s’accroitra au-delà des cinq États membres actuels ou non".



Plus tôt, le journal indien Business Standard, a annoncé que cinq pays seraient admis dans les Brics lors du sommet de Johannesburg: l'Argentine, l'Égypte, l'Indonésie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.



Le sommet se tiendra à Johannesburg du 22 au 24 août.