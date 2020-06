Rasha Kelej crée une chanson avec des chanteurs de 11 pays africains pour soutenir les personnels de santé pendant la lutte contre le coronavirus

Rasha Kelej : J'ai réalisé et produit pour la première fois, une chanson avec des chanteurs de 11 pays africains pour la première fois ensemble en trois langues ; Anglais, Français et Arabe pour montrer notre soutien envers les personnels de santé du monde entier. Il s'agit de ma contribution personnelle à la réponse envers la pandémie due au coronavirus.

Dans ce qui est maintenant devenu un moyen mondial de montrer son soutien et son appréciation envers les personnels de santé du monde entier, lors de la lutte contre le coronavirus, Dr. Rasha Kelej, CEO Merck Foundation et l'une des 100 Africaines les plus influentes a lancé sa propre idée de créer une chanson panafricaine inspirante appelée « My White Army (Mon Armée Blanche) » qui vise à remercier les médecins et les infirmières qui se battent en première ligne de la lutte contre le coronavirus, qui risquent d'être exposés au virus pour que tout le monde puisse rester à la maison et rester en bonne santé.

Veuillez écouter notre chanson « My White Army »

https://bit.ly/3gF19cN

Rasha Kelej a expliqué : « Je suis très fière d'avoir pu coordonner, diriger et produire ce geste de soutien à travers 11 pays africains à travers ces 11 chanteurs talentueux en trois langues : Arabe, Anglais et Français. Ils ont des voix incroyables, une grande diversité.

Pays d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. C'était très difficile spécialement pendant le confinement, mais ils étaient tous très coopératifs et nous l'avons finalement fait ensemble. »

Chanteurs par ordre alphabétique ;

A Pass de l'Ouganda

Cwesi du Ghana

Kambua du Kenya

Mahmoud Al Leithy d'Egypte

Nikki du Nigeria

Rozzy de Siera Leone

Salatiel du Cameroun

Sean K de Namibie

Sunita de Gambie

Tom Close du Rwanda

Et Wezi de Zambie

Cette chanson est de reconnaître le grand sacrifice de nos médecins, infirmières et personnel de santé en ces temps difficiles en Afrique et à travers le monde sous l'égide de mon initiative personnelle, « Séparé mais Connecté »

Salatiel, le célèbre chanteur camerounais qui a chanté avec Beyoncé et Pharrell dans le dernier film « Roi Lion » faisait également partie de notre chanson, bien sûr il a chanté en français, alors que Tom Close du Rwanda, a également chanté en français, à la fois pour représenter les pays africains francophones.

De plus, Mahmoud AL Leithy, un chanteur et acteur égyptien célèbre a chanté son rôle en arabe pour représenter les pays africains arabophones.

Le reste du groupe sont des chanteurs célèbres dans leur propre pays, tous chantaient en anglais

L'auteur des paroles et de la musique était Cwesi du Ghana.

« Bien que je ne sois pas réalisateur ou producteur professionnel comme vous le savez tous, j'ai une carrière différente en tant que CEO Merck Foundation, mais j'ai une expérience antérieure dans la production et la présentation de programmes télévisés à Abu Dhabi TV et j'ai également produit et réalisé de nombreux documentaires dans le but de briser la stigmatisation au tour des femmes infertiles et d'autonomiser les femmes et les filles dans l'éducation en Afrique et en Asie dans le cadre des programmes de la Fondation Merck. Je crois donc que j'ai le talent et l'expérience nécessaires, mais surtout, j'ai la vision d'une Afrique inclusive, de toutes les régions d'Afrique, du nord, du sud, de l'ouest et de l'est en un seul travail et une seule initiative qui traversent tout le continent et le monde entier » a ajouté Rasha Kelej.

À propos du sujet de la chanson, Rasha Kelej a répondu : « Je crois fermement, ce sont des gens importants en première ligne, les médecins, les infirmières et les agents de santé savent à quel point nous sommes reconnaissants. Je ne veux pas que ce soit un remerciement ponctuel, mais qui devienne un acte régulier de gratitude dans nos communautés. J'ai entendu des comportements horribles contre nos agents de santé, tels que les propriétaires des maisons les expulsent de force en raison de la paranoïa qu'ils pourraient propager Covid-19. C'est un comportement choquant, illégal et inhumain. »

À travers cette chanson, des chanteurs représentant l'Afrique expriment notre amour, notre respect et notre gratitude pour les médecins, les infirmières et les agents de santé, les premières lignes de la lutte contre le coronavirus. Ce sont leurs messages de soutien à ceux qui bravent l'épidémie pour aider les autres.

C'est la première fois en Afrique et peut-être dans le monde que 11 chanteurs de 11 pays africains en trois langues participent à une chanson pour soutenir le personnel médical pendant cette période difficile.

Dr. Rasha Kelej, réalisateur et producteur de la chanson, a souligné : « Cette chanson est ma contribution personnelle à la réponse de COVID -19. Mais au niveau professionnel, par le biais de la Fondation Merck, nous avons couru pour répondre au coronavirus en Afrique en partenariat avec 18 Premières Dames dans quatre domaines principaux qui incluent le soutien des moyens de subsistance de milliers de travailleurs occasionnels et de femmes pendant le confinement, en lançant le Prix de Reconnaissance des Médias « Restez à la maison », lancement d'un livre de contes pour enfants « Faites Le Bon Choix » pour sensibiliser les enfants et les jeunes au sujet du coronavirus et renforcement des capacités de soins de santé en offrant un diplôme en ligne d'un an aux médecins africains en médecine respiratoire et en médecine aiguë ».

Écoutez la chanson sur les réseaux sociaux :

Facebook: https://bit.ly/2ZWL2BF

Instagram: https://bit.ly/3dmtO4h

Twitter: https://bit.ly/3gHn0jV

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/rasha-kelej-...