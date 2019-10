L’Ambassadeur de France a organisé lundi 28 octobre 2019 une réception en l’honneur de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des Opérations de Paix présent à Djibouti à l’occasion de la retraite annuelle de l’Union africaine.

Le Président de l’Assemblée nationale djiboutienne, le Président du Groupe d’amitié France-Djibouti de l’Assemblée nationale, le Gouverneur de la Banque Centrale notamment étaient présents ainsi que des conseillers présidentiels et ministériels et des officiers supérieurs de l’armée, de la gendarmerie et de la police djiboutiennes. De nombreux responsables onusiens parmi lesquels l’envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l’Afrique, les RSSGNU en RDC, au Mali ou encore en Somalie étaient également présents de même que les représentants de la communauté diplomatique et des organisations internationales basés à Djibouti.