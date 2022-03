Réconciliation au Tchad : "nous devons éviter de reproduire les mêmes erreurs", Dr. Ahmat Yacoub Dabio

"Comment peut on parler d'un processus de dialogue en ignorant les structures d'études et de recherche au Tchad ? En écartant ceux qui peuvent de par leur expérience, nous aider ne serait ce que dans la réflexion ? Peut-on ignorer dans un processus de réconciliation normale des experts tchadiens auprès des grandes institutions internationales tels que Mahamat saleh Annadif représentant de l'ONU, Hissene Brahim Taha, secrétaire général de l'OCI, Moussa Faki, président de la commission de l'Union Africaine, Nagoum Yamassoum, pour n'en citer que ceux là", réagit Dr. Ahmat Yacoub Dabio

"Nous avons dit et nous le répétons que l'organisation du processus de la réconciliation dans son ensemble est sur le mauvais chemin. Dans l'intérêt du pays, il faut arrêter ce processus, dissoudre les structures créées, composées de plus de 700 personnes et allons sur des bonnes bases en confiant le dossier aux professionnels apolitiques", affirme Dr. Ahmat Yacoub Dabio.Expert en gestion des conflits, Dr. Ahmat Yacoub Dabio estime que la réconciliation nationale fait l'objet d'une manipulation politique depuis la fameuse politique de la main tendue."Avec l'avènement d'un nouveau pouvoir après la disparition du Maréchal, nous avons cru que les choses vont changer et qu'on donnera la possibilité à une réconciliation dont le processus n'est pas politisé. Malheureusement, les politiques se sont emparés du dossier en écartant les professionnels", déplore l'ancien conseiller à la Médiature de la République.Pour lui, il n'est pas mauvais d'impliquer des experts étrangers mais il ne faut pas exclure les professionnels nationaux qui doivent être en premières lignes puisqu'il s'agit bien d'une réconciliation nationale inclusive. "Le Maréchal a déjà organisé des fora qui n'ont servi en rien alors nous devons éviter de reproduire les mêmes erreurs. La dernière décision de la primature prouve à suffisance que le 1er ministre veut s'accaparer du dossier. Quant à M. Goukouni, j'avoue qu'il est le seul chef d'État sage ayant toutes les qualités respectables mais je ne crois pas qu'il serait capable de gérer ce dossier car le moment a changé", analyse Dr. Ahmat Yacoub Dabio.